中国债市动态：短券一二级续向好IRS持稳，长债预期仍显谨慎

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透北京5月15日 - 受益资金利率持续刷新数年新低，中国银行间债市周五短券一二级继续向好，长端品种则小幅上行1-2bp(基点)，利率互换(IRS)基本持稳。交易员表示，流动性向好势头对短券支撑仍在，而长债则仍受地方债密集等供给担忧压制，预期难脱谨慎。
交易员并提到，前期收益率较快走低后，部分机构警惕短期调整风险，不过更多趋势仍待政策方向及资金价格提供指引，而陆续启动的地方债发行亦将引发市场持续关注。
“3年国债比昨天收盘下了5-6bp吧，而且贴现真心发的很低啊，因为资金实在是够松。”上海一银行交易员称，目前短久期品种即便回调时估计也不会有太大损失，只是长债还是比较谨慎的，地方债密集发行的供给疑虑还在。
财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.2971%。银行间市场固息国债到期收益率曲线 <0#IFTBYBMK= >显示，六个月期品种最新为2.3850%。
银行间市场周五早盘隔夜回购续跌，最新加权利率距1%关口仅一步之遥，七天期品种也再降近10个基点(bp)。交易员称，流动性过于泛滥且预期乐观，需求方偏好价格更低的隔夜，导致4月以来该品种成交多在万亿元以上，最近数日并攀升至1.5万亿元附近。
继中国江苏省后，新疆维吾尔自治区政府周四晚间发布公告，称将于下周四招标发行59亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年。
东北一银行交易员则认为，资金泛滥仍会持续提供支撑，因而现券后市仍看好，只是目前处于较为纠结时期，“手里有钱，但是投债收益率这么低又不太甘心，所以比较纠结。”
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在3.9800%/3.9300%，上日尾盘为3.9700%/3.9500%。
国债期货五年期主力合约TF1506 早盘收报97.79元，较上日结算价涨0.27%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.225元，较上日结算价涨0.11%。(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/黄凯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元