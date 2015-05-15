中国债市动态：短券一二级续向好IRS持稳，长债预期仍显谨慎

路透北京5月15日 - 受益资金利率持续刷新数年新低，中国银行间债市周五短券一二级继续向好，长端品种则小幅上行1-2bp(基点)，利率互换(IRS)基本持稳。交易员表示，流动性向好势头对短券支撑仍在，而长债则仍受地方债密集等供给担忧压制，预期难脱谨慎。

交易员并提到，前期收益率较快走低后，部分机构警惕短期调整风险，不过更多趋势仍待政策方向及资金价格提供指引，而陆续启动的地方债发行亦将引发市场持续关注。

“3年国债比昨天收盘下了5-6bp吧，而且贴现真心发的很低啊，因为资金实在是够松。”上海一银行交易员称，目前短久期品种即便回调时估计也不会有太大损失，只是长债还是比较谨慎的，地方债密集发行的供给疑虑还在。

财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.2971%。银行间市场固息国债到期收益率曲线 <0#IFTBYBMK= >显示，六个月期品种最新为2.3850%。

银行间市场周五早盘隔夜回购续跌，最新加权利率距1%关口仅一步之遥，七天期品种也再降近10个基点(bp)。交易员称，流动性过于泛滥且预期乐观，需求方偏好价格更低的隔夜，导致4月以来该品种成交多在万亿元以上，最近数日并攀升至1.5万亿元附近。

继中国江苏省后，新疆维吾尔自治区政府周四晚间发布公告，称将于下周四招标发行59亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年。

东北一银行交易员则认为，资金泛滥仍会持续提供支撑，因而现券后市仍看好，只是目前处于较为纠结时期，“手里有钱，但是投债收益率这么低又不太甘心，所以比较纠结。”

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在3.9800%/3.9300%，上日尾盘为3.9700%/3.9500%。