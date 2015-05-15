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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 12:16 BJT

《汇市简讯》美元指数保持空头趋势，目标瞄准92.15

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    *  在亚洲市场走势呈现短十字星，开盘时下跌0.24%，受欧元轧空行
情推动
    *  动能指标、20日波林格区间、5日/10日/20日移动均线走低
    *  只要收盘时未突破10日移动均线位94.41，则空头倾向仍在
    *  瞄准主要支撑位92.15，此为2014/2015年涨势的38.2%回档位
    *  伦敦盘低点93.13与纽约盘高点93.75分别为初步支撑位/阻力位
    *  相关图表：link.reuters.com/mum74w (完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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