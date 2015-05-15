《热点透视》夏普19亿美元纾困案恐难一劳永逸

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 戴素萍

路透香港5月14日 - 在夏普 公布巨额亏损后，社长高桥兴三在2013年5月推出了重整计划。过了两年，再次的亏损促使夏普取得2,250亿日圆(19亿美元)的纾困资金后，他又故技重施，在5月14日宣布“新的开始”。不过，夏普这次重整，恐难一劳永逸。

这家曾经风光一时的企业，可以作为个案研究，分析日本电子产业到底出了什么差错。夏普生产的电视、打印机和电冰箱，都惨遭更便宜竞争对手的围攻。而其生产智能手机和平板电脑用萤幕的部门，在市场急速改变而措手不及后，已必须减记库存。夏普的股价更是较五年前锐减了逾八成。

太阳能面板部门进一步一次性提列，致使夏普截至3月的12个月净损高达2,220亿日圆，为四年来第三度亏损。营运资金流只有170亿日圆，不到前一年的十分之一。

在大多数国家，夏普恐怕早就破产了。但日本银行业者身为公司高达7,160亿日圆净负债的主要债权人，却不愿意收回贷款。反之，两大债权银行还把2,000亿日圆的债务转换为优先股。日本企业重组基金--Japan Industrial Solutions并将额外注资250亿日圆。

这次的资本重组进一步充实夏普的净资产，避开了贷款违约问题。然任何的喘息看来都为时短暂。几无理由可相信这次的重整会比上次更为成功。在这次的重整中，夏普旗下八大现有业务部门，整并成五个，并将裁员10%。

夏普进一步削减成本，降低公司推出创新产品的可能性。尽管夏普情况危急，高桥兴三至少在公开场合仍不愿考虑卖出表现不佳的业务。