更新版 1-中国政策：财政部等发文支持地方平台后续融资，稳增长政策再发力

* 财政部等发文支持地方平台后续融资

* 存量和增量分类管理，支持在建项目存量融资需求

* 增量融资依托PPP和地方债

* 新政与地方债置换方案结合，拓展稳增长资金来源 (新增分析师评论)

路透北京/上海5月15日 - 中国财政部、央行及银监会周五联合发文称，要妥善处理地方融资平台公司在建项目后续融资问题，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取政府和社会资本合作(PPP)模式。分析人士认为，新政与此前明确的地方债置换方案相结合，将进一步解决稳增长资金来源，疏通传导宽信用。

中国政府网刊登关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题的意见(国办发40号文)指出，要区分存量和增量实施分类管理，依法合规进行融资；支持在建项目的存量融资需求，要按照总量控制、区别对待的原则，支持融资平台公司在建项目的存量融资需求，确保在建项目有序推进。

招商证券固定收益分析师孙彬彬指出，地方债发行置换之后，融资平台后续融资问题成为当前疏通传导稳增长的当务之急；而地方政府依托平台投融资模式也不能一刀切，仍然需要在一定范围继续，此次国办发40号文予以明确引导。

通知明确，对于在2014年12月31日前已签订具有法律效力的借款合同并已放款，但合同尚未到期的融资平台公司在建项目贷款，银行业金融机构要在全面把控风险、落实信贷条件的前提下，继续按照合同约定发放贷款，不得盲目抽贷、压贷、停贷。

对于在2014年12月31日前已签订具有法律效力的借款合同，且合同到期的融资平台公司在建项目贷款，如果项目自身运营收入不足以还本付息，重新修订借款合同，合理确定贷款期限，补充合格有效抵质押品。

孙彬彬并认为，此次通知明确平台在建项目存量融资依靠贷款保障、增量融资依托PPP和地方债，同时盘活财政资金用于项目周转；建议市场关注平台在转型和发债方面的新突破，在地方债和平台双轮驱动下，经济二季度内逐渐企稳的可能性进一步上升。

通知指出，对地方政府发行政府债券解决的在建项目后续融资，对有相应政府债券发行额度，且本地区国库库款余额超过一个半月库款支付保障水平的地区，允许地方财政部门在政府债券发行额度内，加大盘活以前年度存量财政资金力度，利用超出部分的国库库款用于政府债券发行之前的资金周转，以解决在建项目融资与政府债券发行之间的时间差问题。

通知并强调，要规范实施在建项目的增量融资。密切关注融资平台公司在建项目中应由财政支持的增量融资需求，统筹财政资金和社会资本等各类资金，保障在建项目续建和收尾。

对于已签合同贷款额不能满足建设需要，且适宜采取PPP模式的融资平台公司在建项目，优先采取PPP模式，弥补在建项目增量融资需求。

对于已签合同贷款额不能满足建设需要，且符合国家有关规定并确实没有其他建设资金来源，但又暂时不宜转为PPP模式的融资平台公司在建项目，增量融资需求纳入政府预算管理，由地方政府按法律要求和有关规定发行政府债券解决。

在今年首批地方债延迟发行后，监管层终于抛出方案以助力地方债置换扬帆启航。地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围。此举将提高地方债流动性，提升商业银行积极参与意愿，并有助打通地方政府融资渠道。 （完）

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