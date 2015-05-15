中国票据市场：降息后转贴利率继续下探，若无新政策震荡盘整可能性大

路透上海5月15日 - 本周起中国央行年内第二次降息，票据市场转贴利率先是应声大挫然后略有反弹，足月票最新成交在年息3.60%-3.70%附近，较上周末水平仍有超过20个基点(bp)的跌幅。

交易员称，除降息外，货币市场资金价格的大幅下滑，也带动本周跌势。不过短期内若没有新的降准之类政策出台，票据价格盘整甚至小幅反弹可能性较大。

中国央行上周末宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

华南一银行交易员表示，本周票据买断价格继续下滑，除降息推动外，资金充裕也功不可没，“市场流动性太好了。”

他并指出，随着宽松政策出台，此前买票多集中在一至两个月短票情况略有缓和，本周长期票需求略有增加，但短票仍是现有主流。

另外，目前票据贴现成本，已明显低于保本理财等产品收益，导致不少企业增加开票，以在二者之间实现无风险套利。

银行间资金市场上，隔夜回购加权利率 与1%仅一步之遥，一年期shibor 也下滑至超过四年低位。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 3.8285/3.6928 3.8865/3.7432 4.0565/3.8891

上周五 4.0487/3.9170 4.1160/3.9805 4.2633/4.1002

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变动 -22.02bp/-22.42bp -22.95bp/-23.73bp -20.68bp/-21.11bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为3.7337%，上周五为3.9455%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。