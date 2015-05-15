日本债市：公债价格反弹，因德债跌势暂停

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
30年期日债收益率 下跌4.5个基点至1.44%。
10年期德债收益率 隔夜稍微回落至0.70%，本周稍早曾触及六个月高位0.799%。欧元区债券在两周溃跌后，交易有回稳迹象。
美债收益率亦逆转近期趋势，隔夜并下跌，因德债持稳，而且本周政府和公司债标债接近结束，也缓解了供应压力。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.010% +0.0 -0.010%
五年期公债 0.095% -2.0 0.115%
10年期公债 0.405% -4.0 0.445%
20年期公债 1.170% -5.5 1.225%
30年期公债 1.440% -4.5 1.485%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.17 +0.37 146.80
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 王丽鑫/于春红)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元