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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 12:59 BJT

日本债市：公债价格反弹，因德债跌势暂停

30年期日债收益率 下跌4.5个基点至1.44%。

10年期德债收益率 隔夜稍微回落至0.70%，本周稍早曾触及六个月高位0.799%。欧元区债券在两周溃跌后，交易有回稳迹象。

美债收益率亦逆转近期趋势，隔夜并下跌，因德债持稳，而且本周政府和公司债标债接近结束，也缓解了供应压力。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.010% +0.0 -0.010%

五年期公债 0.095% -2.0 0.115%

10年期公债 0.405% -4.0 0.445%

20年期公债 1.170% -5.5 1.225%

30年期公债 1.440% -4.5 1.485%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.17 +0.37 146.80

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 王丽鑫/于春红)

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