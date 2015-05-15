《全球汇市》美元仍然疲弱，关注经济数据

美国周五将公布的数据包括4月工业生产和5月密西根大学消费者信心指数初值。

分析师们表示，市场仍有些冀望于即将出炉的数据显示，美国经济继首季开局表现迟缓后，可望重拾成长动能。

那么市场很快就会重新预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)今年加息的可能性上升。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，该央行将完全致力于推行万亿欧元购债计划，以期安抚市场，不过市场对此几无反应。

德拉吉未就希腊与国际债权人紧张的债务协商置评。他们的谈判仍是欧元区经济面临的一项关键风险。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1413 1.1408 +0.04 -5.65 1.2097

美元/日圆 119.36 119.13 +0.19 -0.27 119.68

欧元/日圆 136.23 135.90 +0.24 -5.91 144.78

美元/瑞郎 0.9121 0.9126 -0.05 -8.25 0.9941

英镑/美元 1.5772 1.5774 -0.01 +1.28 1.5573

美元/加元 1.1988 1.1980 +0.07 +3.18 1.1618

澳元/美元 0.8057 0.8074 -0.21 -1.36 0.8168

新西兰元/美元 0.7474 0.7494 -0.27 -4.14 0.7797

澳元/日圆 96.170 96.230 -0.06 -1.62 97.750

新西兰元/日圆 89.210 89.280 -0.08 -4.39 93.310

英镑/日圆 188.25 187.92 +0.18 +1.00 186.38

澳元/新西兰元 1.0773 1.0772 +0.01 +2.90 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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