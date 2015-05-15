更新版 1-韩国央行：连续第二个月按兵不动，总裁讲话降低降息几率

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
周二晚路透调查34位受访分析师中，有30位预估韩国央行将于周五会议中维持指标利率不变。
部分分析师谨慎收回再次降息的预估，因决策者对经济的看法渐趋乐观。李柱烈本月稍早甚至对再次降息可能对经济产生的反作用发出警告。
“与4月相比，李总裁的演说大致没那么温和，但我仍然认为从现在起公布的经济指标料将偏弱，迫使央行在6月再度降息，”Hi Investment & Securities分析师Seo Hyang-mi表示。
3月12日韩国央行会议前对33位分析师进行的路透调查中，只有四位分析师正确预测到了央行3月降息，Seo即是其中之一。
数据显示韩国经济复苏之路崎岖，4月百货公司销售自前月大幅下跌后反弹，不过幅度甚微。今年出口一直下滑，因全球需求疲弱，以及主要市场竞争愈加激烈。
与此同时，央行周四公布的数据显示，3月L货供额增速为30个月以来最快，表明国内货币市场流动性增大。上月银行对家庭贷款净额也创纪录新高。 (完)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元