更新版 1-韩国央行：连续第二个月按兵不动，总裁讲话降低降息几率

周二晚路透调查34位受访分析师中，有30位预估韩国央行将于周五会议中维持指标利率不变。

部分分析师谨慎收回再次降息的预估，因决策者对经济的看法渐趋乐观。李柱烈本月稍早甚至对再次降息可能对经济产生的反作用发出警告。

“与4月相比，李总裁的演说大致没那么温和，但我仍然认为从现在起公布的经济指标料将偏弱，迫使央行在6月再度降息，”Hi Investment & Securities分析师Seo Hyang-mi表示。

3月12日韩国央行会议前对33位分析师进行的路透调查中，只有四位分析师正确预测到了央行3月降息，Seo即是其中之一。

数据显示韩国经济复苏之路崎岖，4月百货公司销售自前月大幅下跌后反弹，不过幅度甚微。今年出口一直下滑，因全球需求疲弱，以及主要市场竞争愈加激烈。