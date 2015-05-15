更新版 1-中国证券：新股发行受市场欢迎，IPO提速不会产生大的影响--证监会主席

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
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路透北京5月15日 - 中国证监会主席肖钢周五表示，当前增量资金入市较多，每次新股发行时打新和冻结的资金规模较大，表明市场对于新的IPO（首次公开发行）是欢迎的。A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。
他在出席投资者保护专项活动时称，投资者应当正确认识新股发行与股指的关系。新股发行对股价影响不是很大，尤其中长期来看，股指变化主要是由其他因素决定的，应将新股发行与价格变动区别来看。
“大家不用担心扩容以后对股指会造成很大的影响。”他称。
中国证监会4月底核准25家首发企业IPO，为该月内核准的第二批新股，并称将适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。肖钢表示，5月下一次发放批文大约在5月23日，具体情况还要根据审批进度。
他强调，广大中小投资者特别是新入市的投资者一定要牢固树立风险意识，审慎决策，理性投资，自担风险，量力而行。监管部门要切实改变上市公司重融资、轻回报的情况，继续督促上市公司落实现金分红的政策要求，优化投资回报机制。（完） (发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良/曾祥进)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元