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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月15日

路透伦敦5月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           338,000              -800
    锡             8,565               +20
    铅           162,775              -375
    锌           438,475            -3,675
    铝         3,800,000            -9,550
    镍           444,324              +972
    铝合金        22,000              持平
    NASAA         64,440              -620
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种    库存数据    库存分布           品种    库存数据    库存
分布
铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅    MPB-STOCKS  
  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡    MSN-STOCKS  
  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    <MAA-STOCK
S>    <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    <MNA-STOCKS
>    <0#MNASTX-LOC-GRD>

 (编译 高琦 审校 李春喜)

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