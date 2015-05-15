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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 13:38 BJT

更新版1-日本央行：总裁黑田东彦称目前没必要进一步放宽政策

他表示，虽然油价下跌在一定程度上令实现2%通胀目标的时间有所延迟，但通胀的整体趋势继续上行，反映出经济形势改善。

“因此，我认为目前无需出台额外货币宽松措施，”他补充说。

黑田东彦对于实现通胀目标的信心，与市场上多数人认为该目标过高的观点不一致。

分析师预计，央行或将在下半年进一步放宽政策来提振经济和物价。

日本央行上月推迟了实现2%通胀目标的时间，但维持货币政策不变，称通胀放缓应归咎于油价大幅走低。(完)

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