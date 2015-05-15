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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 16:47 BJT

英国数据：3月建筑业产出反弹，增幅高于市场预估

以第一季整体而言，建筑业产出较前季下跌1.1%，跌幅小于上个月第一季国内生产总值(GDP)里同一项目的下跌1.6%。

建筑业约占英国经济的6%。国家统计局称，连同周二公布的第一季工业产出上修数据，周五的新数据可能使第一季GDP成长率0.3%上修，幅度略低于0.06个百分点。

国家统计局称，3月建筑业产出上升是受到非住房修缮大增20%推动。

周五数据显示，第一季住房建筑下跌3.4%，为近三年来最大跌幅。但3月出现一些回升迹象，新屋建筑成长1.3%。私人住房建筑为9月以来首次成长。

近期数据显示，房价经过去年下半年放缓后，目前开始再度回升，而供应短缺情况仍然持续。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛/高琦)

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