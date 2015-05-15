英国数据：3月建筑业产出反弹，增幅高于市场预估

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
以第一季整体而言，建筑业产出较前季下跌1.1%，跌幅小于上个月第一季国内生产总值(GDP)里同一项目的下跌1.6%。
建筑业约占英国经济的6%。国家统计局称，连同周二公布的第一季工业产出上修数据，周五的新数据可能使第一季GDP成长率0.3%上修，幅度略低于0.06个百分点。
国家统计局称，3月建筑业产出上升是受到非住房修缮大增20%推动。
周五数据显示，第一季住房建筑下跌3.4%，为近三年来最大跌幅。但3月出现一些回升迹象，新屋建筑成长1.3%。私人住房建筑为9月以来首次成长。
近期数据显示，房价经过去年下半年放缓后，目前开始再度回升，而供应短缺情况仍然持续。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛/高琦)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。