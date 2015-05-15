欧元债市：德债期货跳涨，追随稍早美债反弹走势

美国4月生产者物价数据疲弱损及短期内利率上调的前景，而且美国30年公债标售顺利之后的释然情绪，均成为支持这波涨势的因素；但交易员说，这只是债市最近遭到抛售之后的一次反弹。

“收益率显然已经达到吸引投资人的水平。德债价格在最近大幅重新定价之后应可企稳，我们预计这样的趋势可以延续到周末。”德国商业银行分析师Rainer Guntermann说。(完)

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