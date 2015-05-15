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市场报道 | 2015年 5月 15日 星期五 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市况波幅与亚洲时段相近

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    * 美元/日圆上涨0.26%，欧元/美元下跌0.19%，澳元/美元下跌0.48%
，新西兰元/美元下跌0.55%。    
    * 日股日经指数涨0.74%，中国沪综指跌1.63%，MSCI明晟亚太地区股
指(除日本外)报在平盘，美国公债收益率报2.2055%，布兰特原油下跌0.0
9%。
    * 美国参院表决通过贸易促进授权(TPA)法。 
    * 中国央行副行长：地方债置换过程不涉及央行相应的流动性投放。
 (完)
  
 (编译 李婷仪 审校 张明钧)

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