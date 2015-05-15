台湾股市：小幅收低，外资于期货布空且季报效应仍在

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北5月15日 - 台湾股市周五小幅收低，因外资在期货大举布空，且投资人仍担忧季报效应。分析师表示，台股已跌破季线第二天，在技术面仍具支撑条件情形下，下周酝酿反弹机会。
大盘加权股价指数 收报9,579.48点，跌0.33%；今日成交初值 为837.69亿台币，上交易日修正后为990.01亿。
〞外资在期货空单大增(至昨日约2.2万口)，今天又是季报公布最后一天，投资人比较保守。〞日盛投顾协理钟国忠说。
不过钟国忠认为，本周周线下跌112点，周线已三连黑，但没有吃下4月底的一根长红棒，且指数在9,500点附近有技术面的明显支撑，因此下周将有机会进行跌深反弹。
至于反弹力道如何，钟国忠表示，要看外资在期货仓位的变化，下周三(20日)是5月台指期货结算日，通常在前两、三天就会进行仓位的移转或结算。预估下周指数区间应该会在9,500-9,800点。
本地时间14:09，亚太明晟(除日本)指数 涨0.29%；香港恒生指数 涨1.37%；上证综合指数 跌1.09%。(完)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元