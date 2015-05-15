台湾股市：小幅收低，外资于期货布空且季报效应仍在

路透台北5月15日 - 台湾股市周五小幅收低，因外资在期货大举布空，且投资人仍担忧季报效应。分析师表示，台股已跌破季线第二天，在技术面仍具支撑条件情形下，下周酝酿反弹机会。

大盘加权股价指数 收报9,579.48点，跌0.33%；今日成交初值 为837.69亿台币，上交易日修正后为990.01亿。

〞外资在期货空单大增(至昨日约2.2万口)，今天又是季报公布最后一天，投资人比较保守。〞日盛投顾协理钟国忠说。

不过钟国忠认为，本周周线下跌112点，周线已三连黑，但没有吃下4月底的一根长红棒，且指数在9,500点附近有技术面的明显支撑，因此下周将有机会进行跌深反弹。

至于反弹力道如何，钟国忠表示，要看外资在期货仓位的变化，下周三(20日)是5月台指期货结算日，通常在前两、三天就会进行仓位的移转或结算。预估下周指数区间应该会在9,500-9,800点。