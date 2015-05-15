新兴汇市：美联储升息疑虑支撑新兴亚币，马币接近两周高点

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.51 119.18 -0.28 +0.13 119.66
坡元 1.3224 1.3198 -0.20 +0.27 1.3260
台币 30.490 30.681 +0.63 +4.03 31.718
韩元 1084.97 1090.50 +0.51 +1.32 1099.30
泰铢 33.59 33.52 -0.21 -2.05 32.90
菲律宾披索 44.51 44.54 +0.08 +0.48 44.72
印尼卢比 13080.00 13135.00 +0.42 -5.35 12380.00
印度卢比 63.57 63.65 +0.13 -0.85 63.03
马币 3.5690 3.5815 +0.35 -2.03 3.4965
人民币 6.2055 6.2012 -0.07 -0.02 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 张明钧/艾茂林)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元