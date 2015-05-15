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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 14:36 BJT

新兴汇市：美联储升息疑虑支撑新兴亚币，马币接近两周高点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.51 119.18 -0.28 +0.13 119.66

坡元 1.3224 1.3198 -0.20 +0.27 1.3260

台币 30.490 30.681 +0.63 +4.03 31.718

韩元 1084.97 1090.50 +0.51 +1.32 1099.30

泰铢 33.59 33.52 -0.21 -2.05 32.90

菲律宾披索 44.51 44.54 +0.08 +0.48 44.72

印尼卢比 13080.00 13135.00 +0.42 -5.35 12380.00

印度卢比 63.57 63.65 +0.13 -0.85 63.03

马币 3.5690 3.5815 +0.35 -2.03 3.4965

人民币 6.2055 6.2012 -0.07 -0.02 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 张明钧/艾茂林)

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