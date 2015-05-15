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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 14:28 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，此前央行维持利率不变并发表乐观评论

路透首尔5月15日 - 韩元兑美元 周五上涨，此前韩国央行维持利率不变，央行总裁并发表乐观评论。

韩元/美元 扳回稍早跌幅，本地收盘上涨0.4%至1,085.7。本周韩元累计涨幅为0.2%。

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