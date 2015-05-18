台湾货币市场：5月18日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月18日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期639亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期 3兆(万亿)8,341亿台币
05/19 5,651.00亿台币
05/20 2,246.50亿台币
05/21 2,884.50亿台币
05/22 223.00亿台币
05/25 6,754.30亿台币
05/26 1,982.50亿台币
05/27 4,694.10亿台币
05/28 6,382.80亿台币
05/29 4.00亿台币
06/01 456.00亿台币
06/02 5,608.00亿台币
06/03 1,454.30亿台币
--公债还本付息28.5625亿台币。
5/24 101乙2期3息 3.75亿台币
5/26 100乙1期4息 5.25亿台币
5/27 93甲6期11息 13.5625亿台币
5/28 103甲8期1息 6.00亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--5/21：Nomura International Funding发行30年期美元债，金额为1.81亿。
--5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。
--月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
--月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
注：*表新增或更新。
(记者 詹静宜 审校 高洁如)