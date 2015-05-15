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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 14:45 BJT

日本股市：反弹收高，因美国加息忧虑降温

路透东京5月15日 - 日本股市周五反弹，因对于美国加息的担忧消退
，而诸如电通 等公司的派息消息吸引了买盘。
    
    日经指数 收高0.8%至19,732.92，本周累计上涨1.8%。
    
    东证股价指数 收高1.0%至1,607.11点，JPX日经400指数<.JPX
NK400>上涨1.0%至14,519.77点。
    
    电通大涨14%至6,160日圆，盘中一度触及纪录高位6,210日圆，之前
该公司宣布了股票回购计划，并调高派息预测。其对日经指数的涨幅贡献
达到29.78点。今日电通14%涨幅为全场第二高。(完)

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