《中国企业债发行日程表》--5月15日

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *建发房地产 10 7 -- 上限5.70% AA+ 5/25-5/27 兴业证券 集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
(厦门建发股份有限公司担保) ========================================================================================= 中国铁路 150 10 5/15招标 *4.28% AAA 5/18 国泰君安证券等 总公司 50 20 *4.72% ========================================================================================= 广东省路桥 20 15 5/20簿记建档 -- AA+ 5/21-5/26 广州证券 建设发展 (广东省交通集团担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 九江市城市 14 7 5/21簿记建档 上限6.60% AA 5/22-5/27 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 东北证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。