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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 15:25 BJT

国际油市：印尼能源部长称，总统同意该国重新加入OPEC

不过，OPEC对于全权成员国的规则是，“在根本利益上与各成员国相一致、确实可实现原油净出口的任何国家，并且要在被全权成员国的四分之三多数接纳，并为所有创始成员国一致接纳后，方可成为本组织的全权成员国。”

OPEC还设有准成员国，即那些虽未获得全权成员国的资格，但在大会规定的特殊情况下仍为大会所接纳的国家。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧/艾茂林)

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