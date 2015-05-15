国际油市：印尼能源部长称，总统同意该国重新加入OPEC

不过，OPEC对于全权成员国的规则是，“在根本利益上与各成员国相一致、确实可实现原油净出口的任何国家，并且要在被全权成员国的四分之三多数接纳，并为所有创始成员国一致接纳后，方可成为本组织的全权成员国。”