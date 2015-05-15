中国新债：农发行下周三将招标至多240亿元四期债，期限1/3/5/7年

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透上海5月15日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(20日)在银行间债市招标发行四期固息债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述七年品种为该行今年第12期增发债，票面利率为4.18%；一年、三年和五年品种为新发债。
具体发行条款如下：
2015第13、14、15期及第12期增发债
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招标规模上限 1/3年：70亿元；5年：60亿元；7年：40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3年：5月20日下午14:00-15:00
5/7年：5月20日上午14:00-15:30
招标方式 单一利率或价格中标(荷兰式)
缴款日 5月22日
起息日 1/3/5年：5月22日；7年：5月4日；
发行期 5/21-5/22
上市日 1年：5月26日；3/5/7年：5月28日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元