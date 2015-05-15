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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 14:55 BJT

中国新债：农发行下周三将招标至多240亿元四期债，期限1/3/5/7年

路透上海5月15日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(20日)在银行间债市招标发行四期固息债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述七年品种为该行今年第12期增发债，票面利率为4.18%；一年、三年和五年品种为新发债。

具体发行条款如下：

2015第13、14、15期及第12期增发债

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招标规模上限 1/3年：70亿元；5年：60亿元；7年：40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3年：5月20日下午14:00-15:00

5/7年：5月20日上午14:00-15:30

招标方式 单一利率或价格中标(荷兰式)

缴款日 5月22日

起息日 1/3/5年：5月22日；7年：5月4日；

发行期 5/21-5/22

上市日 1年：5月26日；3/5/7年：5月28日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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