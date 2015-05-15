《中国债市每日综述》现券强势暂歇，关注下周地方债招标定位

* 长债收益率小涨，止盈压力浮现

* 充盈资金下短债仍受捧，收益率续下行

* 一级火爆依旧，六个月国债中标收益率仍低

* 关注重点转向下周地方债招标定位

路透上海5月15日 - 在宽裕资金面支撑下，中国银行间债市周五现券短期品种收益率继续下行，一级市场依旧火爆，六个月贴现国债招标结果向好；而长端则呈震荡走势，收益率小幅收升。利率互换(IRS)在前期快速下行后，今日亦略有反弹。

交易员表示，短期连续强势后现券面临止盈压力，不过宽松的流动性以及节节下挫的资金价格仍将为债市提供支撑，特别是短券仍有走强空间。此外，下周地方债招标发行即将启动，其定价结果料将影响市场情绪，为利率债走势提供指引。

“长端(收益率)先下后上，比昨天小幅反弹了一点，短端继续下4-8bp(基点)，”华南一银行交易员说。

他表示，部分中长期现券收益率反弹，或因部分止盈盘周末前落袋为安。但展望后市，资金面将继续对债市提供有力支撑，“只要回购利率维持低位，大方向还是看下行吧。”

一级市场方面，短债继续受到追捧。中国财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.2971%，继续明显低于二级市场估值水平。

对于下周一启动的地方政府债招标，市场预期偏于乐观。上海一银行交易员称，“说了要定向发行，也设好了投标上下限，资金那么宽松，应该没什么问题的，”

继江苏省下周一将首启今年地方债的招标后，新疆维吾尔自治区政府随后将于下周四招标发行59亿元一般地方政府债券。

剩余期限近一年的国开行150206券最新报价收益率 为2.54%/2.50%，上日尾盘为2.60%/2.5199%。剩余期限近七年的国开债150209券最新报价收益率 为3.98%/3.86%，上日尾盘为3.92%/3.85%。

尽管现券陷入休整，但前几日表现稍弱的国债期货走势较强，其中中金所五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.830元，较上日结算价涨0.31%；10年期国债主力合约TF1509 收报97.185元，较上日结算价涨0.07%。

**隔夜回购利率距1%仅一步之遥**

银行间市场周五隔夜回购续跌，加权利率距1%关口仅一步之遥，七天期品种也再降近10个基点(bp)。交易员称，流动性过于泛滥且预期乐观，需求方偏好价格更低的隔夜，导致4月以来该品种成交多在万亿元以上，最近数日并攀升至1.5万亿元附近。

长期资金方面，一年期shibor今日维持了7个bp左右的降幅，跌势仍在由短向长漫延。

上海一券商交易员表示，从节约资金成本角度考虑，“肯定要多滚隔夜的，另外加杠杆，也让(隔夜)成交量上来不少。”