香港金融：场外衍生工具强制性汇报规则将于7月10日起实施

路透香港5月15日 - 香港政府周五称，将于7月10日起实施新的场外衍生工具制度下强制性汇报规则，涵盖掉期息率及不交收远期交易，但现阶段不包括基金经理的汇报责任。

政府此前订立场外衍生工具市场的整体监管框架，引入强制性汇报、结算、交易及备存纪录责任。金管局与证监会现正合作制定具体实施规则，并分阶段生效，首先是强制性汇报。

财经事务及库务局发言人说，“强制性汇报责任将涵盖某些类型的掉期息率及不交收远期，并将适用于认可机构、核准货币经纪、持牌法团以及为在香港的人士提供结算服务的中央对手方。强制性汇报规定将会辅以相关的备存纪录规定。”

金管局与证监会称，根据汇报规则的谘询结果，已对某些规则作出修改，重点包括将提交每日估值报告的规定延至较后阶段才实施，之前所建议享有掩盖资料宽免待遇的18个司法管辖区的名单将保持不变，订明的市场及结算所名单将加入另外15个市场及结算所。

此外，“联属公司”一词将予以修改，以明确剔除集体投资计划，即现阶段不包括基金经理的汇报责任。同时备存纪录无须可随时按特定交易及对手方查阅及识别。（完）

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