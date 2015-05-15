香港金融：场外衍生工具强制性汇报规则将于7月10日起实施

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透香港5月15日 - 香港政府周五称，将于7月10日起实施新的场外衍生工具制度下强制性汇报规则，涵盖掉期息率及不交收远期交易，但现阶段不包括基金经理的汇报责任。
政府此前订立场外衍生工具市场的整体监管框架，引入强制性汇报、结算、交易及备存纪录责任。金管局与证监会现正合作制定具体实施规则，并分阶段生效，首先是强制性汇报。
财经事务及库务局发言人说，“强制性汇报责任将涵盖某些类型的掉期息率及不交收远期，并将适用于认可机构、核准货币经纪、持牌法团以及为在香港的人士提供结算服务的中央对手方。强制性汇报规定将会辅以相关的备存纪录规定。”
金管局与证监会称，根据汇报规则的谘询结果，已对某些规则作出修改，重点包括将提交每日估值报告的规定延至较后阶段才实施，之前所建议享有掩盖资料宽免待遇的18个司法管辖区的名单将保持不变，订明的市场及结算所名单将加入另外15个市场及结算所。
此外，“联属公司”一词将予以修改，以明确剔除集体投资计划，即现阶段不包括基金经理的汇报责任。同时备存纪录无须可随时按特定交易及对手方查阅及识别。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元