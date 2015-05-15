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债券 | 2015年 5月 15日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》公债走势料将支撑欧元延续修正走势

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* 美国与德国10年期公债收益率利差153个基点，近期低点为151个基点(1月低点131个基点)

* 两年期收益率利差75个基点，低点为73个基点；若跌破70个基点，则打开通向1月低位近60个基点的大门

* 有人称此为修正而非趋势性改变。动能偏向于欧元走高/公债走低

* 极端型的核心布仓可能需要进一步调整

* 债市和汇市的削减风险操作，应会继续支撑欧元一段时间(完)

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