《汇市简讯》公债走势料将支撑欧元延续修正走势

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
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* 美国与德国10年期公债收益率利差153个基点，近期低点为151个基点(1月低点131个基点)
* 两年期收益率利差75个基点，低点为73个基点；若跌破70个基点，则打开通向1月低位近60个基点的大门
* 有人称此为修正而非趋势性改变。动能偏向于欧元走高/公债走低
* 极端型的核心布仓可能需要进一步调整
* 债市和汇市的削减风险操作，应会继续支撑欧元一段时间(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6