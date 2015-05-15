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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 15:15 BJT

台湾汇市：台币午盘涨幅扩大逾2角创逾半年新高，外资及出口商抛汇

路透台北5月15日 - 台币兑美元 周五午盘涨幅扩大逾2角创逾半年的高位，汇银人士表示，外资汇入力道强劲，且出口商恐慌性美元卖压出笼，推升台币强升。

此外，韩元兑美元 扳回稍早跌幅，本地收盘上涨0.4%至1,085.7。本周韩元累计涨幅为0.2%。

本地时间15:06，台币兑美元升2.22角报30.459，盘中高点一度达30.444，升破逾半年的高位。前高在2014年11月3日的30.380。(完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)

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