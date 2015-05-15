日股业绩：瑞穗金融集团年度获利下滑11%，但降幅小于预估

瑞穗金融集团将3月底止财年的年度股息，由之前宣布的每股7日圆调升至7.5日圆，以此回应投资人对较高股东回报的要求。

瑞穗金融集团表示，3月结束的财年年度净利为6,119亿日圆(51.2亿美元)，较上年的6,884亿日圆下滑，但略高于汤森路透对18名分析师所做调查的平均预估值6,073亿日圆，该银行本身预估净利下滑20%。瑞穗金融集团为日本以资产计第二大银行。