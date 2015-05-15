日股业绩：瑞穗金融集团年度获利下滑11%，但降幅小于预估

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透东京5月15日 - 瑞穗金融集团 周五公布年度获利下滑11%，下滑幅度小于预估，受助于股市强劲表现与海外扩张。
瑞穗金融集团将3月底止财年的年度股息，由之前宣布的每股7日圆调升至7.5日圆，以此回应投资人对较高股东回报的要求。
瑞穗金融集团表示，3月结束的财年年度净利为6,119亿日圆(51.2亿美元)，较上年的6,884亿日圆下滑，但略高于汤森路透对18名分析师所做调查的平均预估值6,073亿日圆，该银行本身预估净利下滑20%。瑞穗金融集团为日本以资产计第二大银行。
日本央行为终结通缩趋势推出进一步刺激举措，使日本股市受到提振，瑞穗金融集团与其他日本银行也因之得利。
至于截至明年3月底止的当前财年，瑞穗表示，预估净利将上升3%至6,300亿日圆，高于汤森路透对18名分析师调查所得5,855亿日圆的平均预估。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元