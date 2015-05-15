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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 15:15 BJT

日股业绩：瑞穗金融集团年度获利下滑11%，但降幅小于预估

路透东京5月15日 - 瑞穗金融集团 周五公布年度获利下滑11%，下滑幅度小于预估，受助于股市强劲表现与海外扩张。

瑞穗金融集团将3月底止财年的年度股息，由之前宣布的每股7日圆调升至7.5日圆，以此回应投资人对较高股东回报的要求。

瑞穗金融集团表示，3月结束的财年年度净利为6,119亿日圆(51.2亿美元)，较上年的6,884亿日圆下滑，但略高于汤森路透对18名分析师所做调查的平均预估值6,073亿日圆，该银行本身预估净利下滑20%。瑞穗金融集团为日本以资产计第二大银行。

日本央行为终结通缩趋势推出进一步刺激举措，使日本股市受到提振，瑞穗金融集团与其他日本银行也因之得利。

至于截至明年3月底止的当前财年，瑞穗表示，预估净利将上升3%至6,300亿日圆，高于汤森路透对18名分析师调查所得5,855亿日圆的平均预估。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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