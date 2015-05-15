台湾央行：共发行2,024亿台币存单，存单发行余额减0.5亿

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透台北5月15日 - 台湾央行周五公布，共发行2,024亿台币存单。与今日存单到期金额2,024.5亿台币相较，存单发行余额减0.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,001.0
91天期 0.93 16.0
182天期 1.05 7.0
央行上日发行1,434.2亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)10.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为213亿台币，累积超额准备为2,035亿台币、加计前期1%的超额准备为3,955亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。