台湾央行：共发行2,024亿台币存单，存单发行余额减0.5亿

路透台北5月15日 - 台湾央行周五公布，共发行2,024亿台币存单。与今日存单到期金额2,024.5亿台币相较，存单发行余额减0.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,001.0

91天期 0.93 16.0

182天期 1.05 7.0

央行上日发行1,434.2亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)10.2亿台币。