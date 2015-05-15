更新版 1-台湾汇市：台币三连升收创逾半年新高，外资汇入汹涌且出口商抛汇

* 外资及主权基金净汇入约1.6亿美元

* 台币收创逾半年新高，出口商恐慌抛汇

* 国际美元走弱，韩元等亚币升幅扩大 (新增汇银人士评论)

路透台北5月15日 - 台币兑美元 周五收盘连三升，创逾六个月收盘高位。汇银人士表示，因国际美元走弱，且外资汇入力道强劲，台币在午盘一路劲升，伴随出口商恐慌性美元卖压出笼；海外无本金交割远汇市场美元也跟着大跌。

一位公营银行的主管指出，今天不仅外资涌入，向来以长期投资为主的主权基金也开始汇入，午后台币升势锐不可挡，再加上韩元收升，台币盘中一度升破30.500重要心理关卡。

台币今日收在30.612，升6.9分，创逾半年的收盘高位；前高是2014年11月10日的30.606。

一位大型公股银行交易员说，〞外资太疯狂了，他们真的很强悍，拚命丢美金。〞

一大型外资保管行交易透露，午后外资〞各路人马〞全员到齐，除美系外资，还包括欧系和日系外资等，甚至主权基金都有汇入。

而随着台币盘中升破30.500重要价位，海外无本金交割远期外汇市场亦出现恐慌性美元抛盘。

〞NDF(美元/台币)折价继续扩大，海外看到30.500破了，开始紧张，当时有一波卖盘进来。〞汇银人士说。

大型公股银行交易员说，今天外资净汇入约1.6亿美元，上日净汇入约1.7亿美元。

韩元/美元 周五扳回稍早跌幅，本地收盘上涨0.4%至1,085.7。本周韩元累计涨幅为0.2%。

台币今日实质交易区间在30.444-30.529；上日交易区间在30.532-30.639。交易员预估下周台币主要实质交易暂看在30.450-30.650间。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，显示市场持续看空美元；一个月美元/台币远汇 尾盘报30.420/30.430，上日收在30.490。

下周国际重要经济数据和事件有：

5月18日(一):

中国4月70个大中城市住宅销售价格月度报告、一季度金融机构直接投资流量数据；日本3月工业生産及産能利用率修正值；全美住宅建筑商协会(NAHB)5月房屋市场指数；韩国4月生产者物价指数(PPI)；瑞士3月零售销售；新西兰第一季PPI投入物价及産出物价；瑞典央行全球前景研讨会；演讲嘉宾有：美国芝加哥联储总裁埃文斯(0600)、瑞典央行总裁英韦斯、欧洲央行执委莫尔许。

5月19日(二):

美国4月建筑许可年率、房屋开工年率；德国5月ZEW景气判断指数和现况指数；英国4月消费者物价指数(CPI)、未经季节调整的PPI；欧元区3月贸易收支、4月HICP终值；日本第一季国内生产总值(GDP)初值；澳洲央行发布5月政策会议记录；澳洲央行副总裁洛威发表演说；金融稳定监管委员会(FSOC)讨论2015年报；欧洲央行管委维斯科和美国芝加哥联储总裁埃文斯在慕尼克一项会议中演讲。

5月20日(三):

台湾第一季经常帐、4月外销订单；美联储FOMC公布4月会议记录；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说；欧洲央行管委会会议、没有排定宣布利率；德国4月PPI；澳洲5月消费者信心指数；瑞士5月ZEW投资者信心指数。

5月21日(四)

美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美国费城联储5月制造业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服务业PMI、综合PMI 初值；英国4月零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造业景气判断指数；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。

5月22日(五)

台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI 5月初值；美国5月Markit制造业PMI初值；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企业景气判断指数；法国5月法国企业景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.612 30.681 30.444-30.685 30.685 8.16 6.47

元太外汇经纪公司 30.610 30.682 30.450-30.682 30.682 4.19 3.51

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准