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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 15:39 BJT

全球金市：现货金持稳三个月高点附近，受美国升息预期降温支撑

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价格 变动 涨跌%

现货金 1220.7 -0.42 -0.03

现货银 17.38 -0.05 -0.29

现货铂金 1158.7 0.15 0.01

现货钯金 781.98 0.98 0.13

COMEX期金 1220.6 -4.6 -0.38

COMEX期银 17.43 -0.035 -0.2

汇率

欧元/美元 1.1411

美元指数 93.394

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 于春红)

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