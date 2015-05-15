版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 15:33 BJT

全球金市：5月迄今印度黄金进口量为60吨--彭博

路透孟买5月15日 - 彭博电视周五援引印度官员Shaktikanta Das提供的数据报导，5月迄今印度已经进口了60吨黄金。

彭博援引Das的话称，4月印度黄金进口量为111吨左右，因当月有Akshaya Tritiya节日。

印度是全球最大的黄金消费国。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐