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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 15:38 BJT

路透调查：新加坡4月非石油国内出口预计同比下降4.2%，较前月下降13.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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