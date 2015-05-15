中国经济：力争明年底电子商务交易额22万亿，网上零售5.5万亿--商务部

路透北京5月15日 - 中国商务部周五发布“互联网+流通”行动计划，明确提出力争在2016年底，中国电子商务交易额达到22万亿元人民币，网上零售额达到5.5万亿元。

商务部网站发布的文件称，重点在电子商务进农村、电子商务进中小城市、电子商务进社区、线上线下互动、跨境电子商务等领域打造安全高效、统一开放、竞争有序的流通产业升级版。

力争在一到两年内，在全国创建培育200个电子商务进农村综合示范县，示范县电子商务交易额在现有基础上年均增长不低于30%。

同时创建60个国家级电子商务示范基地，培育150家国家级电子商务示范企业，打造50个传统流通及服务企业转型典型企业，培育100个网络服务品牌。运用市场化机制，推动建设100个电子商务海外仓。

文件还明确了重点工作任务，包括推动电子商务进农村，培育农村电商环境；鼓励电子商务进社区，拓展服务性网络消费范围；支持电子商务进中小城市，提升网络消费便利性；以及促进跨境电子商务发展，拓展海外市场等。

商务部稍早公布，中国2014年电子商务交易总额增长28.64%，是当年GDP增速的3.86倍。电子商务已成为国民经济重要的增长点。

为减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，中国国务院上周表示，要为电子商务发展营造宽松发展环境，降低准入门槛，并加大金融服务支持，合理降税减负，到2020年基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。 （完）

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