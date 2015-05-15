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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 16:04 BJT

金属期市：伦铜料连续第二周收平，受中国房地产业复苏憧憬支撑

“考虑到2017年左右会缺乏供给，铜市长期仍然利好...不过没有必要在目前的水准上追高铜。”

0733GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.1%，报每吨6,393美元。前一个交易日为收平。本周期铜或连续第二周变动不大。

LME期铜自上周触及6,481美元的年内高位之后，一直处于横盘整理态势。

上海期货交易所7月期铜合约 收高0.1%，报每吨46,040元人民币(7,419.82美元)。

中国财政部最新数据显示，4月财政收入同比增速回升至8.2%，但前四月增速仍偏低；随着经济下行压力加大，财政支出的进度进一步提升，4月支出增幅升至近三年高位33.2%。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王洋; 审校 艾茂林/张若琪)

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