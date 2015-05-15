更新版 1-台湾货币市场：短率持续徘徊低档，下周资金仍将延续宽松态势

* 短率持续徘徊低档

* 下周资金延续宽松态势

* 短票和RP利率靠向低位 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 詹静宜/高洁如

路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周五持续徘徊低档。资金调度人士表示，时序将迈入5月下旬，整体资金情势仍显宽裕，惟需求不振令银行资金去化难度提高；下周料将延续本周宽松态势，短率维持在区间低档盘旋。

他们并指出，目前银行间资金水位高涨，然而投资销钱工具难觅，大多仰赖央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金，近期当日超额准备大致持在200亿台币左右，令本旬才至月中累积超额准备已突破2,000亿台币大关。

“在我这边排队(报央)的都被打折，可能是太多钱要收。”一位官股银行资调人士说。

其指出，在资金需求疲乏的情况下，目前资金拆入方操作弹性较大，并不急于借调较长天期资金，“根本不怕借不到钱”。下周资金欠缺紧缩因子料续宽松，至于缴税紧缩因子仅须在月底当周稍加留意，不必过于担忧。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.400%，亦与上日相同。一周拆款利率落在0.380%-0.430%，上日在0.380%-0.500%；两周拆款利率暂落在0.388%-0.420%，上日在0.390%-0.430%。

**短票利率向低位靠拢** 短票方面，大型票券商表示，虽临周末但是短票的发票量并不大，部分票券商将拆款比重拉升，提高短票库存，让市场上流通的短票量偏少，令资金配置者无所适从。

已有票券商表示，30天内短票卖断利率一律可压在0.57%，显见短票市场是卖方市场。

他们并称，虽然中央银行的定期存单金额睽违三年多以来，再度重回7兆(万亿)台币的偏高水位，不过因为市场的游资仍多，隔夜天期的游资并未被央行收得太干净，因此使得市场利率恐怕还是有走低的压力。

票券商还提到，由于市场看低利率，因此发行商对发行天期要求愈来愈短，也使得票券商库存短票的存续期有逐步缩短现象。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，大致同于上日，但以0.57%为主要利率。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.576%，前日为0.578%，成交量75亿台币，前日为53亿。 台湾央行周五存单到期金额2,024.5亿台币，共发行2,024亿台币存单，存单发行余额减0.5亿。 下周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,644亿台币，到期情况分别为周一639亿、周二5,651亿、周三2,246.5亿、周四2,884.5亿、周五223亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为220亿台币，累积到周日超额准备为2,695亿台币、加计前期1%的超额准备为4,615亿台币。 **债券附买回市场也宽松**

债市附买回(RP)市场方面，交易商普遍反映，今日有30年期公债交割300亿台币，但是市场资金仍旧浮滥，寿险业虽平平，但是银行及投信的钱满为患。估计这个情况可能持续到月底之际。

票券商资调人士表示，将债券附买回天期缩短，以压低利率，这令债券附买回利率的高位逐步走低。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.49%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%。利率大致持平上日。不过成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。

下周债券市场交割情况为：下周一台电发行公司债64亿台币，下周二德意志银行新加坡分行的五年期人民币债券16.5亿，以及周四的野村国际(Nomura International Funding Pte. Ltd.)共1.81亿30年美元债。