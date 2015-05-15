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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 16:06 BJT

俄罗斯农业：政府宣布解除小麦出口税

路透莫斯科5月15日 - 俄罗斯政府周五表示，已经决定解除小麦出口税。

俄罗斯官方Twitter上写道：“已经做出废除小麦出口税的决定。”

俄罗斯为全球小麦出口大国之一，去年底俄罗斯卢布大跌之后，俄国在2月1日实施出口税，实施期限至6月30日，藉以让国内物价及食品通胀降温。

但俄罗斯小麦价格却持续下跌，而买家则是押注政府将解除出口税。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)

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