台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透伦敦5月15日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：成功维持了上行力量，攻克12月高位1.5785美元。预计会升至1.5855/80，即2013年10月低点及50%回档位。日线图上计数到13，且TD阻力在1.5900美元，我们预计初步测试将无法攻克此价位。目前还无法排除进一步升向55周移动均线位置1.5950的可能，但这是我们目前认为的上档极限。
欧元/美元：持续攀升，很快将遭遇2月高点及50%回档位--1.1513/24美元--这是暂时性目标，可能会引发一些获利了结。在这之上，则有双重费波纳奇回档位1.1808/1.1775。
美元/瑞郎：再度跌向近期低点及费波纳奇回档位0.9072/70瑞郎。我们昨日几乎要出手了结获利，接下来将对空头部位安排更紧密的停止单。若跌落0.9070，下档目标将看向0.8850。美元有跌至0.8744的可能--此处为由1月低点起涨走势的50%回档位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1388 1.1408 -0.18 -5.86 1.2097
美元/日圆 119.45 119.13 +0.27 -0.19 119.68
欧元/日圆 136.05 135.94 +0.08 -6.02 144.77
美元/瑞郎 0.9145 0.9126 +0.21 -8.01 0.9941
英镑/美元 1.5751 1.5774 -0.15 +1.14 1.5573
美元/加元 1.2005 1.1980 +0.21 +3.33 1.1618
澳元/美元 0.8036 0.8074 -0.47 -1.62 0.8168
新西兰元/美元 0.7455 0.7494 -0.52 -4.39 0.7797
欧元/瑞郎 1.0416 1.0407 +0.09 -13.39 1.2026
欧元/英镑 0.7220 0.7233 -0.18 -6.90 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3931 9.3999 -0.07 -0.80 9.4688
美元/挪威克朗 7.3543 7.3619 -0.10 -1.58 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。