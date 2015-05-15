路透伦敦5月15日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：成功维持了上行力量，攻克12月高位1.5785美元。预计会升至1.5855/80，即2013年10月低点及50%回档位。日线图上计数到13，且TD阻力在1.5900美元，我们预计初步测试将无法攻克此价位。目前还无法排除进一步升向55周移动均线位置1.5950的可能，但这是我们目前认为的上档极限。

欧元/美元：持续攀升，很快将遭遇2月高点及50%回档位--1.1513/24美元--这是暂时性目标，可能会引发一些获利了结。在这之上，则有双重费波纳奇回档位1.1808/1.1775。

美元/瑞郎：再度跌向近期低点及费波纳奇回档位0.9072/70瑞郎。我们昨日几乎要出手了结获利，接下来将对空头部位安排更紧密的停止单。若跌落0.9070，下档目标将看向0.8850。美元有跌至0.8744的可能--此处为由1月低点起涨走势的50%回档位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1388 1.1408 -0.18 -5.86 1.2097

美元/日圆 119.45 119.13 +0.27 -0.19 119.68

欧元/日圆 136.05 135.94 +0.08 -6.02 144.77

美元/瑞郎 0.9145 0.9126 +0.21 -8.01 0.9941

英镑/美元 1.5751 1.5774 -0.15 +1.14 1.5573

美元/加元 1.2005 1.1980 +0.21 +3.33 1.1618

澳元/美元 0.8036 0.8074 -0.47 -1.62 0.8168

新西兰元/美元 0.7455 0.7494 -0.52 -4.39 0.7797

欧元/瑞郎 1.0416 1.0407 +0.09 -13.39 1.2026

欧元/英镑 0.7220 0.7233 -0.18 -6.90 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3931 9.3999 -0.07 -0.80 9.4688

美元/挪威克朗 7.3543 7.3619 -0.10 -1.58 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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