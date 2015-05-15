《技术分析》中国股市沪综指转入高位震荡格局

作者 曾祥进

路透北京5月15日 - 中国股市沪综指 本周反弹冲高后有所回落，整体呈现震荡走势。技术面显示，4,300点前期密集成交区域上方压力仍大，股指无法收复5、10、20日短期均线，且30日均线上移，下方支撑力度有所减弱，短线单边上行趋势已终结，后市将转入高位震荡格局；中线看，5周均线开始反压大盘，4,300点之上多头虽有望继续组织多次反击上攻，但难企稳，较大级别调整继续展开中。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): （here)

沪综指本周先扬后抑，周五股指未能站至5日均线之上多头士气转弱，下周料继续围绕短期均线进行争夺，有脉冲式冲击4,400点机会，但难延续和站稳其上，大盘在4,300-4,400区间暂进行震荡拉锯可能性大。

本周沪股整体量能水平未见放大，前期4,300点之上的密集成交区域技术压力较大，4,420点以上则构成强阻力，下周30日均线将上移至4,260-4,300区间，暂对股指继续构成支撑，但一旦跌破则将引发抛压上升。

本周短期技术指标在反弹中未见改善，MACD指标中DIF不断走低，布林通道中轨一度被收复后再次被跌破，DMI动向指标与大盘背离下行，显示前半周的上涨属于技术性反弹，整体看大盘将转入高位震荡格局。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周回试5周线后回落，连续第二周收于其下，且下周开始该线将开始走平，4,330点附近压力逐步汇聚，中线看4,300-4,400区间有望成为大盘连续数月上涨以来的休整区域，较大级别震荡整理将持续展开。