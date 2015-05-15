《技术分析》中国股市沪综指转入高位震荡格局

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
作者 曾祥进
路透北京5月15日 - 中国股市沪综指 本周反弹冲高后有所回落，整体呈现震荡走势。技术面显示，4,300点前期密集成交区域上方压力仍大，股指无法收复5、10、20日短期均线，且30日均线上移，下方支撑力度有所减弱，短线单边上行趋势已终结，后市将转入高位震荡格局；中线看，5周均线开始反压大盘，4,300点之上多头虽有望继续组织多次反击上攻，但难企稳，较大级别调整继续展开中。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （here)
沪综指本周先扬后抑，周五股指未能站至5日均线之上多头士气转弱，下周料继续围绕短期均线进行争夺，有脉冲式冲击4,400点机会，但难延续和站稳其上，大盘在4,300-4,400区间暂进行震荡拉锯可能性大。
本周沪股整体量能水平未见放大，前期4,300点之上的密集成交区域技术压力较大，4,420点以上则构成强阻力，下周30日均线将上移至4,260-4,300区间，暂对股指继续构成支撑，但一旦跌破则将引发抛压上升。
本周短期技术指标在反弹中未见改善，MACD指标中DIF不断走低，布林通道中轨一度被收复后再次被跌破，DMI动向指标与大盘背离下行，显示前半周的上涨属于技术性反弹，整体看大盘将转入高位震荡格局。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周回试5周线后回落，连续第二周收于其下，且下周开始该线将开始走平，4,330点附近压力逐步汇聚，中线看4,300-4,400区间有望成为大盘连续数月上涨以来的休整区域，较大级别震荡整理将持续展开。
去年7月以来沪股已呈现较明显的5浪上升，下周沪指若继续冲高，则仍运行于第5浪末端，冲高后回落概率极大，而若不能站至4,330点之上，则将加大第5浪运行已提前结束的可能性，中线调整的技术讯号将更为清晰。（完） (审校 杨淑祯)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
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这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。