《路透晚报》--5月15日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：反弹收高，因美国加息忧虑降温

日本股市周五反弹，因对于美国加息的担忧消退，而诸如电通等公司的派息消息吸引了买盘。日经指数收高0.8%至19,732.92，本周累计上涨1.8%。东证股价指数收高1.0%至1,607.11点，JPX日经400指数上涨1.0%至14,519.77点。

--中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，期指交割叠加新股压力加剧市场谨慎气氛

中国股市沪综指收跌1.6%。分析师指出，部分投资者担忧证监会下午例会可能传出不利消息，下周新股发行又将冻结大量资金，再加上周五恰逢期指交割，消息面诸多不利因素令市场气氛整体偏谨慎，量能萎缩，多数个股出现回调。

沪综指收报4,308.69点，跌69.62点或1.59%，盘中最低探至4,278.55点。本周股指累积上涨2.4%；上证A股今日成交6,583亿元人民币，上日为6,634亿元。沪深300指数收报4,617.47点，跌1.77%。

--香港股市：恒指收盘劲扬2%，受深港通臆测拉抬

香港股市恒生指数收盘劲扬2%，受午后交投突然急升带动，因市场重新寄望深港通很快将宣布出台。香港恒生指数收高2.0%，报27,822.28点，本周累计上涨0.9%。恒生国企指数涨1.7%，报14,009.76点。

--汇市：欧元兑美元跌破1.14，因德债收益率涨势陷入停顿

欧元跌破1.14美元，因德国公债收益率近来上扬的势头停滞，但欧元仍可能连续第五周周线上涨。交易商称，投机客本周一直削减欧元空头仓位，这种趋势可能在较低水准给欧元提供支撑。

欧元兑美元在伦敦时段跌0.2%至1.1385美元，脱离三个月高点1.1445，但仍较3月16日创下的12年低位1.0457高9%。

--欧元债市：公债价格反弹，投资者仍然紧张

欧元区公债收益率(殖利率)下降，追随隔夜美国公债的走势。不过策略师表示，投资者可能仍不放心重返债市，对最近几周的剧烈动荡心有余悸。

德国10年期公债收益率开低5个基点报0.67%，仍远高于上月创下的纪录低点0.05%。美国公债收益率跌至2.20%，远低于周四触及的高点2.29%。

--国际油市：油价周线料上涨，对供应充沛消息不以为意

油价几近持平，但周线有望小幅收高，受益于美元走软，以及美国原油产量减少和全球需求回升的预期。美国原油期货料将连续第九周走高，为1983年以来最长连涨。

0852GMT，6月西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.26美元，至每桶59.62美元。7月布兰特原油期货小跌0.05美元，至每桶66.65美元。继上周下跌1.6%后，近月布兰特合约本周或将周线上涨。

--全球金市：现货金持稳三个月高点附近，受美国升息预期降温支撑

现货金在三个月高点附近交投，本周有望录得四个月来最大单周涨幅，因市场对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内升息的预期降温。

0825GMT，现货金持稳报每盎司1,218.76美元，周四上涨0.5%。金价上日升至1,227.04美元，为2月17日以来最高。金价本周已上涨近3%，为1月中以来最大单周涨幅。现货银料录得两个月以来最大单周涨幅。现货铂金也将录得周线连三涨，但现货钯金周线料收低。

--金属期市：伦铜料连续第二周收平，受中国房地产业复苏憧憬支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜料连续第二周收平，距离2015年高点不远，因围绕疲弱需求的担忧被对中国房地产今年下半年复苏的憧憬抵消。

0830GMT，LME三个月期铜小涨0.12%，报每吨6,409美元。前一个交易日为收平。本周期铜或连续第二周变动不大。上海期货交易所7月期铜合约收高0.1%，报每吨46,040元人民币(7,419.82美元)。