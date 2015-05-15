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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 16:28 BJT

《全球汇市》欧元兑美元跌破1.14，因德债收益率涨势陷入停顿

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1381 1.1408 -0.24 -5.92 1.2097

美元/日圆 119.50 119.13 +0.31 -0.15 119.68

欧元/日圆 136.01 135.94 +0.05 -6.05 144.77

美元/瑞郎 0.9153 0.9126 +0.30 -7.93 0.9941

英镑/美元 1.5763 1.5774 -0.07 +1.22 1.5573

美元/加元 1.2000 1.1980 +0.17 +3.29 1.1618

澳元/美元 0.8036 0.8074 -0.47 -1.62 0.8168

新西兰元/美元 0.7454 0.7494 -0.53 -4.40 0.7797

欧元/瑞郎 1.0422 1.0407 +0.14 -13.34 1.2026

欧元/英镑 0.7218 0.7233 -0.21 -6.92 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3884 9.3999 -0.12 -0.85 9.4688

美元/挪威克朗 7.3425 7.3619 -0.26 -1.73 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林/张涛张若琪 审校 于春红/高琦)

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