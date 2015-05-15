《全球汇市》欧元兑美元跌破1.14，因德债收益率涨势陷入停顿

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1381 1.1408 -0.24 -5.92 1.2097
美元/日圆 119.50 119.13 +0.31 -0.15 119.68
欧元/日圆 136.01 135.94 +0.05 -6.05 144.77
美元/瑞郎 0.9153 0.9126 +0.30 -7.93 0.9941
英镑/美元 1.5763 1.5774 -0.07 +1.22 1.5573
美元/加元 1.2000 1.1980 +0.17 +3.29 1.1618
澳元/美元 0.8036 0.8074 -0.47 -1.62 0.8168
新西兰元/美元 0.7454 0.7494 -0.53 -4.40 0.7797
欧元/瑞郎 1.0422 1.0407 +0.14 -13.34 1.2026
欧元/英镑 0.7218 0.7233 -0.21 -6.92 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3884 9.3999 -0.12 -0.85 9.4688
美元/挪威克朗 7.3425 7.3619 -0.26 -1.73 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/张涛张若琪 审校 于春红/高琦)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。