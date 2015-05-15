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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 16:43 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增278亿台币，连续六周净增

路透台北5月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增278亿台币，连续六周净增累计850.6亿台币，央
行存单未到期余额为7兆(万亿)10.2亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增168亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
   5/11     2,055.50          *2,260.50         +205.00
   5/12       968.00             991.00          +23.00
   5/13     1,944.50           1,975.00          +30.50
   5/14     1,414.20           1,434.20          +20.00
   5/15     2,024.50            2,024.0           -0.50
 总计       8,406.70           8,684.70          +278.0
  注*：含200亿台币两年期定存单。
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   5/11              20.00                    7.00
   5/12              18.00                    8.00
   5/13              16.00                    5.00
   5/14              17.00                    7.00
   5/15              16.00                    7.00
 总计                87.00                   34.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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