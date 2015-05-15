路透基点：台湾旺宏电子的90亿台币再融资贷款案已有六家银行加入

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市的半导体厂商旺宏电子的90亿台币(2.86亿美元)三年期再融资贷款案，已经在一般银团组建阶段获得六家银行的参贷承诺。
消息人士称，永丰银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行都已经加入，另外还有10家银行正在等待审批。
牵头本案的是台湾银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、大众银 行和台湾合作金库，他们在3月份推出该贷款案。贷款利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，在100-150个基点之间浮动，并同借款人税前净利润率挂钩。
贷款将分六次每半年不等额偿还：5%(1-2)，10%(3-5)和60%(6)。
所筹资金将用于为借款人2010年9月取得的180亿台币等值五年期贷款提供再融资。
旺宏电子是一家记忆体芯片生产商，成立于1989年，在亚洲、欧洲和美洲都有业务开展。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
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这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。