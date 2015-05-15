《热点透视》指标公债波动加大，市场迎来“无回报风险”时代

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 王洋

路透伦敦5月15日 - 美国和德国公债正罕见地急转直下。在没有明显原因的情况下收益率(殖利率)冲高，而且有些时候是在短短几个小时内又回落，同样是原因不明。在这两种规模最大、流动性最好的债市中，出现如此的波动，预示着一个新时期的到来。传统的无风险收益率概念被颠覆了。

10年期德国公债收益率已经较4月17日的0.05%上涨了15倍，5月7日达到了0.80%。据瑞银财富管理计算，德国公债价格在这三周的跌幅，比过去25年99%的三周累计跌幅要来得大。与此同时，美国10年期公债收益率在不到四周的时间里上升了逾25%，达到2.37%的高点。

这种惨烈的走势正像Lombard Odier Investment Managers全球首席投资官Jan Straatman所说的“无回报风险”。投资者由此面临两个问题。

第一个问题是非常现实的。那就是避险变得很昂贵，而且也不那么安全了。

持有硬通货，比如瑞郎，是很不利的，因为政策利率接近零，甚至是负值。黄金本该是价值贮存的稳定资产，不过金价受美元的影响太大，而美元又正处在动荡之中。现在美国和德国公债都看似是蕴藏着更大的风险。

这些天来，对安全资产的追求对大多数投资者来说都不是重点。他们宁愿承担一些风险来换取更高的回报。不过这也带来了新时期的第二个问题。原本应是安全无虞的债市波动性居高不下，令风险定价机制面临更为复杂的局面。