《热点透视》指标公债波动加大，市场迎来“无回报风险”时代

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 王洋
路透伦敦5月15日 - 美国和德国公债正罕见地急转直下。在没有明显原因的情况下收益率(殖利率)冲高，而且有些时候是在短短几个小时内又回落，同样是原因不明。在这两种规模最大、流动性最好的债市中，出现如此的波动，预示着一个新时期的到来。传统的无风险收益率概念被颠覆了。
10年期德国公债收益率已经较4月17日的0.05%上涨了15倍，5月7日达到了0.80%。据瑞银财富管理计算，德国公债价格在这三周的跌幅，比过去25年99%的三周累计跌幅要来得大。与此同时，美国10年期公债收益率在不到四周的时间里上升了逾25%，达到2.37%的高点。
这种惨烈的走势正像Lombard Odier Investment Managers全球首席投资官Jan Straatman所说的“无回报风险”。投资者由此面临两个问题。
第一个问题是非常现实的。那就是避险变得很昂贵，而且也不那么安全了。
持有硬通货，比如瑞郎，是很不利的，因为政策利率接近零，甚至是负值。黄金本该是价值贮存的稳定资产，不过金价受美元的影响太大，而美元又正处在动荡之中。现在美国和德国公债都看似是蕴藏着更大的风险。
这些天来，对安全资产的追求对大多数投资者来说都不是重点。他们宁愿承担一些风险来换取更高的回报。不过这也带来了新时期的第二个问题。原本应是安全无虞的债市波动性居高不下，令风险定价机制面临更为复杂的局面。
标准的资产定价模型依赖于无风险收益率。较高风险的资产，从公司债到股票再到艺术品，要根据其各自额外的不确定性和价格波动，提供相应的额外收益。定价模型就像一个罗盘，时刻指示着正确价格的方向。不过如今无风险债券出现了异常的波动，也就意味着罗盘出毛病了。可投资者们还在金融海洋中航行呢。(完)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。