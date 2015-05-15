中国证券：证监会否认对基金公司进行窗口指导，有关约谈传言不实

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透北京5月15日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五否认证监会曾对国内基金公司进行相关调查和窗口指导，有关证监会约谈部分超配创业板的基金公司的传言不实。
他在证监会每周新闻例会上并称，公募基金管理人应遵守合同约定进行投资运作，认真履行受托职责。证监会依法对公募基金进行监管，同时不干预其投资运作。
“证监会对传闻涉及相关问题将予以关注，对公募基金违反法律法规或者违反基金合同的将调查处理。”他说。
邓舸并提醒投资者参与股票投资要理性冷静，量力而行，不跟风盲从。
本周中，有市场传言称中国证监会约谈部分超配创业板股票的基金公司，令一些投资者担忧政策面有变化，引发近日连续上涨的创业板出现调整。（完） (发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。