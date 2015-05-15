中国证券：证监会否认对基金公司进行窗口指导，有关约谈传言不实

路透北京5月15日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五否认证监会曾对国内基金公司进行相关调查和窗口指导，有关证监会约谈部分超配创业板的基金公司的传言不实。

他在证监会每周新闻例会上并称，公募基金管理人应遵守合同约定进行投资运作，认真履行受托职责。证监会依法对公募基金进行监管，同时不干预其投资运作。

“证监会对传闻涉及相关问题将予以关注，对公募基金违反法律法规或者违反基金合同的将调查处理。”他说。

邓舸并提醒投资者参与股票投资要理性冷静，量力而行，不跟风盲从。