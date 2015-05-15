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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 16:53 BJT

标题新闻：马来西亚5月1-15日毛棕榈油出口增加56.1%至733,613吨，4月同期为470,058吨--SGS

注：SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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