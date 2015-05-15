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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 17:23 BJT

香港个股：绿地香港拟配售价值高至2.2亿美元的新股--销售文件

路透香港5月15日 - 据路透周五获得的销售文件，中国大型房地产商绿地集团旗下绿地香港 拟按每股7.3-7.5港元，配售价值高至2.2亿美元的新股，筹资为其互联网金融平台业务提供资金。

据销售文件，绿地香港拟配售2亿股股份，并可按投资者反应将配售规模额外增加2,800万股；配售价区间较公司周四收盘价7.93港元折让5.4-7.9%。绿地香港股份今天暂停交易。

暂时未能获得绿地香港对配股的回应。

近日有多家内房股加入配股行动，包括华润置地 、禹洲地产 、金地商置 等。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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