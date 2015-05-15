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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 16:54 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月15日

路透香港5月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:51时，1
港元=0.80048人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为27.4%，低于
上交易日收盘的32.14%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                     5.08            6.61           0.96
 建设银行                                     6.43            7.44           1.08
 中国银行                                     4.44            5.16           1.07
 农业银行                                     3.66            4.18           1.09
 招商银行                                    17.16           22.65           0.95
 中信银行                                     7.35            6.68           1.37
 交通银行                                     6.62            7.65           1.08
 民生银行                                    10.18           11.08           1.15
 中国人寿                                    36.93           37.00           1.25
 中国平安                                    84.41          110.40           0.96
 中国太保                                    33.45           41.15           1.02
 中信证券                                    31.98           31.75           1.26
 新华人寿                                    60.30           50.45           1.49
 海通证券                                    26.52           22.80           1.45
 华能国际                                    10.58           10.54           1.25
 大唐发电                                     7.42            4.44           2.09
 华电国际                                     8.36            8.68           1.20
 中煤能源                                     7.97            4.79           2.08
 中国神华                                    20.37           19.24           1.32
 中国石油                                    12.11            9.55           1.58
 兖州煤业                                    14.43            7.16           2.52
 中国石化                                     7.31            6.93           1.32
 上海石化                                     8.50            4.04           2.63
 中海油服                                    25.08           14.72           2.13
 仪征化纤                                     8.76            3.90           2.81
 中国铝业                                    10.43            5.20           2.51
 江西铜业                                    22.99           15.60           1.84
 洛阳钼业                                    15.88            7.17           2.77
 紫金矿业                                     5.24            2.99           2.19
 马钢股份                                     5.40            2.90           2.33
 鞍钢股份                                     6.93            6.45           1.34
 重庆钢铁                                     4.12            2.08           2.47
 海螺水泥                                    23.18           31.50           0.92
 洛阳玻璃                                    15.14            6.55           2.89
 京城机电                                    11.62            5.48           2.65
 中联重科                                     7.52            5.20           1.81
 金隅股份                                    11.79            8.98           1.64
 中国国航                                    11.15            9.34           1.49
 东方航空                                     7.57            5.54           1.71
 南方航空                                     8.96            7.17           1.56
 中国远洋                                    13.01            6.03           2.70
 中海集运                                     8.89            3.63           3.06
 中集集团                                    23.57           19.82           1.49
 中海发展                                    10.68            6.06           2.20
 宁沪高速                                     8.28           10.40           0.99
 深高速                                       9.48            7.25           1.63
 成渝高速                                     6.97            3.83           2.27
 皖通高速                                    10.77            6.88           1.96
 广深铁路                                     6.08            4.98           1.53
 中国南车                                    29.45           15.00           2.45
 中国交建                                    18.24           13.02           1.75
 中国铁建                                    22.65           14.32           1.98
 中国中铁                                    20.11           10.00           2.51
 长城汽车                                    47.08           51.25           1.15
 比亚迪                                      60.82           48.20           1.58
 广汽集团                                    12.16            7.81           1.95
 青岛啤酒                                    44.66           49.65           1.12
 白云山                                      36.74           30.00           1.53
 新华制药                                    15.08            8.27           2.28
 海信科龙                                    11.77            7.75           1.90
 南京熊猫                                    19.25            9.28           2.59
 晨鸣纸业                                    10.06            6.05           2.08
 上海医药                                    31.05           26.90           1.44
 中兴通讯                                    30.75           26.15           1.47
 东方电气                                    26.03           17.10           1.90
 潍柴动力                                    29.63           29.15           1.27
 东北电气                                     6.34            3.40           2.33
 广船国际                                    51.17           28.10           2.27
 经纬纺机                                    22.34           12.04           2.32
 昆明机床                                     8.84            3.52           3.14
 一拖股份                                    15.15            6.67           2.84
 北辰实业                                     6.16            3.38           2.28
 创业环保                                    13.93            7.50           2.32
 中国中冶                                     8.94            4.05           2.76
 金风科技                                    20.35           17.78           1.43
 丽珠                                        73.81           59.00           1.56
 万科                                        14.16           19.80           0.89
 中国北车                                    29.98           15.86           2.36
 郑煤机                                       9.78            5.84           2.09
 大连港                                       7.30            3.78           2.41
 山东墨龙                                    12.71            5.46           2.91
 浙江世宝                                    39.38           14.70           3.35
 复星医药                                    27.14           29.05           1.17
 光大银行                                     5.16            4.96           1.30
 东江环保                                    57.95           41.50           1.74
 上海电气                                    20.10            7.70           3.26
 广发证券                                    26.50           25.10           1.32
                                                                                                
                                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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