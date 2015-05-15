日股业绩：三菱UFJ金融集团年获利再创纪录高位，受海外扩张推动

MUFG在2008年全球金融危机正盛的时候，进行了一连串大胆的投资。该行2008年斥资90亿美元、买下摩根士丹利 两成股份，还收购加州UnionBank的控股公司UnionBanCal Corp。

MUFG预计截至2016年3月止的当前会计年度，净利料下滑8%至9,500亿日圆，低于汤森路透查访19名分析师得出的平均预估值。