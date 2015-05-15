香港新股：华泰证券计划在港筹资最高45亿美元--IFR

路透5月15日 - IFR周五援引知情人士的消息报导，华泰证券 计划在香港通过发行新股筹集最多45亿美元资金，以为自身的保证金融资和贷款业务筹措资金。

IFR还称，已在上海上市的华泰证券计划发行14亿股新股，招股价区间为20.68-24.8港元，总筹资额最高达到347亿港元(44.8亿美元)。