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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 17:25 BJT

香港新股：华泰证券计划在港筹资最高45亿美元--IFR

路透5月15日 - IFR周五援引知情人士的消息报导，华泰证券 计划在香港通过发行新股筹集最多45亿美元资金，以为自身的保证金融资和贷款业务筹措资金。

IFR还称，已在上海上市的华泰证券计划发行14亿股新股，招股价区间为20.68-24.8港元，总筹资额最高达到347亿港元(44.8亿美元)。

据其提交的文件，此次华泰证券聘请了华泰金融控股(香港)、摩根大通和瑞银作为保荐人。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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