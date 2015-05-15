中国债市：舟山港发债获证监会核准，为首单小公募公司债--上证所

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透上海5月15日 - 中国上海证券交易所官方微博周五称，舟山港集团面向合格投资者公开发行的公司债，今日已获得中国证监会的核准文件，并成为公司债券新规发布后首单小公募公司债(面向合格投资者公开发行的公司债)，也是首单非上市公司发行的公募公司债券。
上交所并指出，证监会此前颁布了《公司债券发行与交易管理办法》，根据相关安排，上海证交所对面向合格投资者公开发行的公司债进行上市预审核，证监会根据交易所的审核意见简化核准程序。
舟山港集团公司债拟发行规模为7亿元人民币，由浙商证券承销。发行人4月上旬向上交所提交了上市预审核材料，上交所于4月27日向发行人出具了预审核意见。
上交所称，从发行人正式申请，到交易所完成预审核及中国证监会出具核准文件，全流程仅一个月左右。后续上交所将抓紧公布预审核相关配套规则和业务指引，近期上线公司债券项目申报系统。
中国证监会今年初出台新的《公司债券发行与交易管理办法》，除将公司债的发行人范围从上市公司扩展到非上市公司外，对非公开发行公司债也作了相关规定，明确非公开发行公司债仅面向合格投资者发行，同时应当在发行完成后五个工作日内向证券业协会备案。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。