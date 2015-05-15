中国债市：舟山港发债获证监会核准，为首单小公募公司债--上证所

路透上海5月15日 - 中国上海证券交易所官方微博周五称，舟山港集团面向合格投资者公开发行的公司债，今日已获得中国证监会的核准文件，并成为公司债券新规发布后首单小公募公司债(面向合格投资者公开发行的公司债)，也是首单非上市公司发行的公募公司债券。

上交所并指出，证监会此前颁布了《公司债券发行与交易管理办法》，根据相关安排，上海证交所对面向合格投资者公开发行的公司债进行上市预审核，证监会根据交易所的审核意见简化核准程序。

舟山港集团公司债拟发行规模为7亿元人民币，由浙商证券承销。发行人4月上旬向上交所提交了上市预审核材料，上交所于4月27日向发行人出具了预审核意见。

上交所称，从发行人正式申请，到交易所完成预审核及中国证监会出具核准文件，全流程仅一个月左右。后续上交所将抓紧公布预审核相关配套规则和业务指引，近期上线公司债券项目申报系统。